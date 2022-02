Il Milan spicca il volo: riviviamo la gara contro la Sampdoria

Vittoria di fondamentale importanza quella di ieri da parte degli uomini di Stefano Pioli. Riviviamo il match insieme

“Ancora Messias in avvio di ripresa: servito da Tonali, cerca il piazzato con la palla molto vicina al palo. Diavolo in attacco: al 48' Leão è imprendibile in ripartenza ma sbaglia in piena area; al 50' Giroud di testa non riesce a indirizzare nello specchio il cross di Calabria. Tentativo blucerchiato al 51': botta di Candreva dal limite, respinge Maignan. Triplo cambio, spazio a Saelemaekers, Rebić e Kessie. Proprio Ante viene rimpallato al 60', poi crossa per la spettacolare mezza rovesciata al volo di Giroud deviata dal portiere. Lo scenario si ripete al 70', lasciato alle spalle un tiro di sbilenco di Bennacer, quando Olivier svetta impegnando di nuovo i riflessi di Falcone; sugli sviluppi del corner, incornata di Kessie bloccata a terra dal 33 avversario. Doppia occasione per Ante Rebic: all'80' calcia a lato, all'81' addosso al portiere libero di mirare sottomisura. Nel finale nessuna sofferenza. Triplice fischio”.