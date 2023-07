Milan, ritorno di fiamma per Lazar Samardzic: il nodo resta la valutazione

Continua il mercato in entra del Milan, dopo i colpi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic

Continua il mercato in entra del Milan , dopo i colpi di Marco Sportiello , Ruben Loftus-Cheek , Luka Romero e Christian Pulisic , i rossoneri sarebbero pronti ad acquistare un nuovo giocatore.

Il giocatore seguito con attenzione dalla dirigenza meneghina è Lazar Samardzic dell'Udinese. Sul giovane talento classe 2002 avrebbero messo gli occhi anche Napoli, Juventus e Lazio. Ciò potrebbe far lievitare, e non poco, la richiesta dei bianconeri. La richiesta dei friulani inizialmente era di 20 milioni di euro, ma il prezzo ora per il giovane talento è pronto a salire vertiginosamente.