Milan, il padre di Samardzic è atteso in settimana a Casa Milan

Il Milan sta lavorando in questa sessione di calciomercato su diversi profili da inserire in rosa. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera spunta quello di Samardzic, centrocampista di proprietà dell'Udinese. Il ragazzo, oltre ad essere talentuoso è molto duttile e può ricoprire due zone del campo: mezz'ala ed anche sulla trequarti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il padre di Samardzic è atteso in settimana dalle parti di Casa Milan per valutare la fattibilità del trasferimento del figlio. Il Milan è pronto a presentare una prima offerta da 15 milioni di euro. La quale probabilmente verrà però rispedita al mittente dall'Udinese che parte da una base di 20 milioni per il serbo.