MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Salisburgo

Minuto 29 - Un giocatore del Salisburgo entra in area di rigore del Milan e a tu per tu con Tatatusanu viene fermato in extremis da Kalulu. I giocatori austriaci protestano e vogliono il calcio di rigore. L'arbitro non fischia e il VAR dopo aver fatto le proprie valutazioni conferma nuovamente la decisione dell'arbitro. Intervento davvero pericoloso di Kalulu, ma il francese per fortuna tocca uno spicchio di pallone salvando di fatto sè stesso da un'espulsione con conseguente calcio di rigore.