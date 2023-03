MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Salernitana

Minuto 43 - Maignan atterra Dia al limite dell'area di rigore con l'attaccante della Salernitana lanciato. In presa diretta sembra tutto regolare con il portiere rossonero protagonista di un intervento salva-risultato. In tempi di VAR bisogna sempre però aspettare il verdetto finale che tarda poco ad arrivare dando ragione al direttore di gara. Niente fallo con conseguente cartellino rosso.

Minuto 63 - Theo Hernandez si auto-lancia, apre il gas e sfugge a mezza difesa della Salernitana. Entra in area di rigore e quando sta per tirare, è Coulibaly ad impedirglielo con un contatto un po' border-line. La sensazione è che ci potesse stare il calcio di rigore, ma La Penna sicuro ha fatto proseguire con il VAR che non è potuto intervenire dal momento che non si è trattato di un chiaro errore del direttore di gara, ma di una decisione che si ci può stare, anche se come detto, molto al limite.