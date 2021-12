Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: Pioli e il falso turn-over

Dobbiamo tornare a vincere con continuità per restare in alto in classifica”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a proposito della sfida contro la Salernitana. Una partita sulla carta agevole, ma il tecnico rossonero ha ben...

Redazione Il Milanista

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Kjaer, Calabria, Giroud, Rebic, Castillejo.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli; Schiavone; Di Tacchio; Coulibaly L., Ranieri; Zortea; Gyomber; Simy; Bogdan; Ribery. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani.

Allenatore: Colantuono.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bonazzoli, Ranieri.

Indisponibili: Gondo, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Obi, Russo. Arbitro: Giua di Olbia.