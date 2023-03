Due punti persi: riavvolgiamo il nastro del match tra la Salernitana e il Milan

“La partenza non è comoda, complice un avversario reattivo, il Milan però non tarda a prendere il comando delle operazioni: Bennacer al 14' con una punizione deviata dalla barriera e Leão al 23' con un pallone che attraversa l'area senza deviazioni firmano i primi tentativi. Occasione al 28', spettacolare ma non a bersaglio anche la rovesciata al volo di Giroud sugli sviluppi di un angolo. Brivido al 33', quando Bennacer pressato mette in difficoltà Maignan: Bohinen recupera, Kastanos ha il tempo di mirare e calciare ma il mancino è strozzato (sporcato da Krunić) spegnendosi a lato. Al 43' un errore di Thiaw spiana la strada a Dia , che corre libero verso la porta provando a saltare Maignan, essenziale nel fermarlo in uscita. Gol sbagliato... Proprio nel recupero, Giroud rompe il silenzio: dal corner di Bennacer, Olivier non salta nemmeno, gli basta andare in anticipo e spizzarla di testa in mischia per non lasciare scampo a Ochoa . Aperte le marcature, si va al riposo”.

La cronaca del secondo tempo

“Possesso, palleggio e qualche sporadico bagliore: i rossoneri ripartono. E al 52' vanno vicini al raddoppio: Bennacer avanza e tira male in diagonale, Leão in traiettoria non inquadra lo specchio. La Salernitana prende coraggio grazie a destro di Candreva bloccato da Maignan e soprattutto al 61' trova il pareggio: Bohinen per Bradarić, cross in mezzo per il tap-in sottoporta di Dia. Reazione immediata, ancora Bennacer pericoloso al 65' ma la botta dal limite termina alta non di molto. Episodio al 70', La Penna fischia un rigore per un fallo su Bennacer salvo poi toglierlo dopo essere stato rischiamato dal VAR. Nuova chance: al 76' né Ibrahimović né in particolare Origi riescono a spingerla dentro da pochi passi, vola Ochoa. La troppa voglia di ribaltarla rischia di costar caro: all'82' Maignan respinge su Piątek. In un finale acceso, teso, da segnalare all'87' un incredibile salvataggio della coppia Gyömbér-Ochoa su Florenzi nei pressi della riga e una parata sempre di Ochoa nel recupero a dire di no a Ibrahimović. Triplice fischio”.