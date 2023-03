Milan-Salernitana, il commento: a Giroud risponde Dia, diavolo fermato 1-1!

Cerca di partire forte il Milan con la Salernitana che almeno inizialmente contiene senza troppi patemi il diavolo. La prima grande occasione è stata per i rossoneri con Olivier Giroud che su sviluppi da calcio d'angolo si è coordinato meravigliosamente e in rovesciata è andato vicino alla rete. Al 33esimola Salernitana si è fatta vedere in avanti. Bennacer sbaglia l'intervento, la palla diventa buona per Kastanos che a porta sguarnita non trova lo specchio. Ancora Salernitana vicina al gol al 43esimo. Questa volta e Thiaw a sbagliare completamente l'intervento, Dia parte in campo aperto solo contro Maignan che in scivolata prende il pallone con un'intervento straordinario evitando uno 0-1 ormai scritto. Gol sbagliato, gol subito ed è così che i rossoneri passano allo scadere. Al 46esimo del primo tempo è Olivier Giroud a sbloccare il match. Calcio d'angolo per i rossoneri e il francese incorna di testa con la palla che si insacca. 1-0 Milan al riposo.

La cronaca del secondo tempo

Parte subito forte il Milan. Bennacer si infila nella difesa della Salernitana, nessuno lo prende, prova un tiro che diventa un assist per Leao che calcia non trovando la porta di poco. Al 60esimo arriva il gol che non ti aspetti. Milan messo malissimo in difesa con Bradaric che avanza e crossa un cioccolatino al centro per Dia, l'attaccante tutto solo insacca di piattone e pareggia i conti. Il Milan non ci sta e si mette alla ricerca del gol del nuovo vantaggio. Al 69esimo l'arbitro concede rigore al Milan con il VAR che però fa tornare l'arbitro sui suoi passi. Al 75esimo arriva la più grande chances per i rossoneri. Ibrahimovic viene servito da Saelemaekers in area di rigore, marcato da due avversari la spizza per l'accorrente Origi che di testa trova la respinta decisiva di Ochoa che tiene a galla i suoi. All'81esimo Salernitana che si vedere in avanti con Piatek che si libera bene e va al tiro. Il campo di San Siro è visciso per l'acqua che cade initerrottamente dall'inizio del match, ma Maignan è attento e devia in angolo. All'86 altra super occasione per il Milan. Batti e ribatti in area di rigore con Kalulu che incredibilmente respinge sulla linea il pallone che avrebbe dato il due a uno Milan. tutti guardano il direttore di gara che però non indica il centro del campo dal momento che il pallone non ha superato la linea "salvato" proprio dal difensore rossonero. No gol e si resta sull'uno a uno. Nei minuti di recupero il Milan all'arrembaggio non trova il gol della vittoria e il risultato finale è dunque di uno a uno. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it