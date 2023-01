Milan-Saint-Maximin?: le richieste degli inglesi sono fuori budget

Il sogno di mercato invernale del Milan è ormai noto a tutti: ovvero Nicolò Zaniolo . L'affare per il giallorosso è davvero complicato e per questo il Milan sta valutando attentamente altri profili. Nelle ultime ore se n’è parlato tantissimo. Si tratta di Allan Saint-Maximin del Newcastle , un giocatore dalle grandi qualità offensive. Principalmente un esterno d’attacco a sinistra, sa destreggiarsi al meglio anche da trequartista o da ala a destra.

In Francia hanno riportato di un Milan chiamato a fare un’offerta al Newcastle nelle prossime 48 ore. Le cose staranno davvero in questo modo? Da Rai Sport ci arrivano intanto dei dettagli molto interessanti sulla situazione.

Come riporta la redazione di Rai Sport, è stato il Newcastle ad offrire Allan Saint-Maximin al Milan. In che modo? Dirigenti del club avrebbero chiamato i rossoneri, esponendogli le pretese per l’operazione, che si dovrebbe girare intorno ai 40 milioni.