Milan, Caldara al Venezia: ecco le cifre dell’operazione

Nuova operazione per il Milan, questa volta in uscita. Mattia Caldara saluta i rossoneri e va al Venezia. Ecco le cifre

Redazione Il Milanista

Saluta il MilanMattia Caldara. Diversi club di Serie A Avevano messo gli occhi sul difensore ex Atalanta, Dalla Sampdoria, al Venezia, passando per il Cagliari . Alla fine l'hanno spuntata gli arancioneroverdi. Operazione in prestito con diritto di riscatto, secondo quello che riporta Tuttomercatoweb. E le due società avrebbero trovato l'intesa sulla base dei 4 milioni di euro in favore del club meneghino. La scelta è ricaduta sulla squadra allenata da Zanetti perché con i lagunari avrebbe l'opportunità di giocare titolare. Di conseguenza il giocatore ha rifiutato le altre offerte arrivate in questi giorni.

Caldara e il Milan, una storia sfortunata

Caldara quindi ripartirà da Venezia dopo il prestito all'Atalanta. Il ritorno a Bergamo non è servito a farlo tornare a grandi livelli. All'inizio con Gian Piero Gasperini le cose sembravano aver preso la giusta piega, come quando in nerazzurro è esploso, tanto da venir acquistato dalla Juventus il 12 gennaio 2017 per 15 milioni di euro; contestualmente i bianconeri però lo lasciano in prestito a Bergamo fino al 30 giugno 2018. La maglia della Juventus però non la indosserà mai, dato che nell'estate 2018 si trasferisce a titolo definitivo al Milan per 35 milioni di euro, nell'ambito di uno scambio di cartellini con Leonardo Bonucci.

Si attende l'ufficialità

Tantissimi infortuni pregiudicano la sua avventura in rossonero, fino alla rottura del legamento crociato nel 2019. Un anno dopo però nonostante il recupero non riesce a riprendersi un posto nell'undici titolare del Milan, che lo cede in prestito proprio all'Atalanta, dove tutto è iniziato. Manca ancora l'ufficialità, ma è praticamente una formalità dato che il Venezia ha trovato l'accordo con Paolo Maldini e Frederic Massara nell'incontro andato in scena oggi tra le due dirigenze. Il Diavolo quindi si appresta a salutare il giocatore che ovviamente non prenderà parte all'amichevole di domani contro il Valencia.