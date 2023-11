Milan, sabato sera sfida contro l’Udinese: questi i numeri dei bianconeri

Sabato sera il Milan ha in programma la sfida contro l’Udinese. Vediamo di seguito tutti i numeri dei bianconeri

È terminata una settimana rovente per il Milan . I Diavoli hanno perso la sfida di campionato contro la Juventus e la sfida di Champions contro il PSG, ma hanno pareggiato l’ultima gara di Serie A contro il Napoli. Ora per i rossoneri arriva una sfida sulla carta molto più semplice rispetto a quelle disputate negli ultimi sette giorni.

Numeri dei bianconeri

Sabato sera infatti gli uomini di Pioli giocheranno in casa contro l’Udinese. C’è da sottolineare che la squadra friulana non ha ancora vinto un match in questo inizio di stagione. Tuttavia i bianconeri sono reduci da quattro pareggi consecutivi, hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti altrettanti. La sfida contro il Genoa è terminata sul risultato di 2-2, quella contro l’Empoli è finita 0-0, quella contro il Lecce 1-1 e infine sempre 1-1 è stato il risultato finale della partita contro il Monza.