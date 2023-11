Milan, sabato sera verrà limitato il turnover: le scelte di Pioli

Sabato sera il Milan scenderà in campo contro l’Udinese per l’undicesima giornata di campionato. Pioli non farà turnover

Si è conclusa una settimana di fuoco per il Milan. I rossoneri hanno disputato tre partite nel giro di sette giorni: hanno perso le sfide contro Juventus e PSG in Champions League, mentre hanno pareggiato l’ultima gara in trasferta contro il Napoli. Ora i Diavoli devono pensare alla prossima partita di Serie A, in programma sabato sera a San Siro contro l’Udinese.

Poco turnover — La sensazione è che per la partita di sabato sera mister Pioli limiterà al massimo il turnover. In mezzo al campo verrà infatti confermato Rade Krunic nel ruolo di regista davanti alla difesa. Invece in avanti troveranno regolarmente spazio dal primo minuto Olivier Giroud e Rafael Leao.

