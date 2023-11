Milan Primavera in pausa Nazionali: al rientro ci sarà il Cagliari

Anche il Milan Primavera, come la prima squadra è in sosta per la pausa nazionali. La formazione allenata da Ignazio Abate...

Anche il Milan Primavera, come la prima squadra è in sosta per la pausa nazionali. La formazione allenata da Ignazio Abate si è resa protagonista di un avvio di stagione di tutto rispetto, sia in campionato che in Youth League. Il prossimo impegno della squadra sarà il 25 novembre: i giovani rossoneri scenderanno in campo al Puma House of Football contro il Cagliari, nell'undicesima giornata di campionato di Primavera 1. I rossoneri occupano ad oggi il secondo posto in classifica del campionato, a quota 23 punti, a -1 dai cugini nerazzurri. La formazione sarda, invece, occupa l'11esimo posto in classifica a quota 14 punti, al pari con il Genoa.