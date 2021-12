Milan, Rothen: “Pochettino non ha chiesto Donnarumma”

Dalla Francia giungono delle indiscrezioni sul trasferimento di Donnarumma dal Milan al PSG. Queste le parole dell'ex calciatore Rothen.

In occasione della cerimonia per il Pallone d'Oro 2021, vinto per la settima volta da Leo Messi, l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ora al PSG, ha ricevuto il Premio Yashin, come miglior portiere dell'anno. Il classe 1999, nella passata stagione, non ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri ed è passato al club parigino a parametro zero. Di questo trasferimento e della situazione dei portieri in casa PSG ne ha voluto parlare il francese Jérôme Rothen, ex calciatore del club di Parigi, ai microfoni di "RMC Sport", raccontando un clamoroso retroscena.