Gazzetta, il Milan sorpreso dalle parole di Gabriele Gravina

Nei giorni scorsi il presidente federale Gabriele Gravina sulle pagine de Il Messaggero Veneto ha parlato con tono critico del Milan e in particolare della gestione di Francesco Camarda. Così ha parlato Gravina: "Ecco, non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella ristretta cerchia dei grandi mondiali. Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. Il talento ha bisogno di opportunità, all’estero le danno".