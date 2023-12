Milan, Romero sempre più lontano dai rossoneri: prestito a gennaio?

Luka Romero è sempre più lontano dal restare in rossonero. Il Milan sta valutando di mandarlo in prestito a gennaio

Il Milaninizia a guardarsi intorno alla ricerca dei giusti rinforzi da acquistare per il mercato di gennaio. La società è consapevole di dover intervenire al più presto per rafforzare la rosa meneghina, soprattutto dopo i molteplici infortuni registrati.

Sono tanti i reparti che necessitano di alcuni miglioramenti, in particolar modo la difesa e l’attacco. Tuttavia il club di via Aldo Rossi sta pensando anche alle uscite. Tra i giocatori rossoneri con le valigie in mano c’è anche Luka Romero.

L’attaccante argentino è arrivato durante il mercato estivo come parametro zero, ma non ha trovato finora spazio. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe sempre più convinto nel mandarlo in prestito a gennaio per farlo crescere ulteriormente.

