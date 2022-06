Milan, Lotito pronto ad accontentare le richieste di Romagnoli

Il presidente biancoceleste pronto ad alzare le cifre dell'ingaggio per Romagnoli. Un suo ritorno nella capitale si fa sempre più concreto.

Redazione Il Milanista

La fascia da capitano nell'ultima parte di stagione è stata stabilmente sul braccio di Davide Calabria, capitano "ad interim" dei rossoneri. Il vero capitano, Alessio Romagnoli, ha giocato poco tra scelte tecniche di Pioli e problemi fisici. Ora il nativo di Anzio è pronto a dire addio al Milan, dopo aver sollevato nel cielo di Reggio Emilia il 19° Scudetto rossonero. Il calciatore andrà via a parametro zero e si sta guardando intorno per fare la scelta giusta sul suo futuro.

Resta in pole un ritorno di Romagnoli nella capitale, stavolta sponda biancoceleste, nella squadra che tifa fin da piccolo. I primi contatti tra le parti risalgono a nove mesi fa, quando i capitolini hanno fiutato la possibilità del colpo a parametro zero. I contatti sono poi proseguiti nelle scorse settimane ma c'era distanza tra le richieste del calciatore e la proposta dei biancocelesti. L'entourage chiede almeno 3 milioni a stagione, mentre il patron laziale era fermo a 2,5 più bonus. Una distanza importante che aveva portato ad una situazione di stallo la trattativa. Ora, secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà, si va verso l'intesa definitiva. Lotito avrebbe alzato l'offerta contrattuale intorno ai 3 milioni di euro per accontentare le richieste e strappare il sì del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi importanti.

La squadra allenata da Sarri resta quindi la prima opzione e quella più percorribile per il futuro di Romagnoli. I biancocelesti sono quelli che si sono mossi in anticipo per il capitano rossonero, anche facendo leva sulla sua fede calcistica. Più defilate le piste che portano alla Fiorentina o al Valencia e quasi congelate quelle che portano a Barcellona o nella Torino bianconera. I capitolini hanno dato priorità a Romagnoli, che andrebbe a ricoprire un ruolo importante da titolare nella difesa di Sarri. Ruolo che invece ha perso nell'undici di Stefano Pioli.