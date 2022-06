Milan, Romagnoli e Acerbi: destini incrociati sull’asse Milano-Roma?

Alessio Romagnoli ha concluso quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia rossonera e la fascia da capitano al braccio. E lo ha fatto sollevando nel cielo di Reggio Emilia il 19° Scudetto rossonero. Da tempo il centrale rossonero è finito in orbita biancoceleste per la prossima stagione, con Lotito che sta cercando di portarlo a tutti i costi a Roma. Il calciatore si libererà a parametro zero - il suo contratto scade il 30 giugno - e può legare il suo futuro ai capitolini, squadra che tifa fin da piccolo. Il patron laziale sta limando la distanza tra l'offerta e la richiesta di Romagnoli per quanto concerne l'ingaggio. La distanza ora si è assottigliata molto rispetto ai primi colloqui tra le parti.

Affinché Romagnoli possa vestire biancoceleste, la squadra di Sarri ha bisogno di cedere Francesco Acerbi . Il centrale ex Sassuolo ha rinnovato alle porte della scorsa stagione ed è attualmente sotto contratto con i biancocelesti fino al 2025 e percepisce circa 2,5 milioni di euro (premi inclusi). Tuttavia il rapporto di Acerbi con i tifosi biancocelesti è ai minimi termini. Tante polemiche e poche prestazioni all'altezza lasciavano intendere che un addio fosse già in programma durante la stagione appena conclusa.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de IlTempo, Acerbi sognerebbe un ritorno al Milan. La sua prima esperienza con i rossoneri non fu indimenticabile. Il calciatore però vorrebbe provare a riscattarsi dopo un'ottima carriera nella squadra biancoceleste. Lotito ha bisogno di fare spazio quanto prima per regalare a Sarri l'acquisto di Romangoli e un'offerta inferiore ai 5 milioni di euro permetterebbe a Maldini e Massara di chiudere l'affare. Ecco allora che i percorsi potrebbero incrociarsi. Acerbi sulla via di Milano e Romagnoli sulla via di Roma. Un affare che potrebbe mettere d'accordo tutti, viste anche le recenti difficoltà del Milan per arrivare a Botman.