Florenzi-Milan, i rossoneri vogliono confermarlo: si va verso il riscatto

Il terzino destro, arrivato in prestito con diritto di riscatto dovrebbe essere riscattato dai rossoneri. A breve un incontro tra le parti.

Redazione Il Milanista

Il Milan nella prossima stagione dovrebbe confermare Alessandro Florenzi. Il terzino di proprietà della Roma era arrivato a Milano la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Probabile che Maldini e Massaraproveranno anche a strappare uno sconto ai giallorossi, con il calciatore che gradisce l'idea di restare a Milano. A Roma non troverebbe molto spazio e il suo rapporto con la squadra non appare essere dei migliori. Prima il prestito in Spagna, al Valencia. Poi il suo ritorno nella capitale è stato di transizione prima del trasferimento temporaneo al Milan. La scadenza è fissata per il 30 giugno, data entro la quale i rossoneri dovranno decidere se esercitare o meno la clausola del diritto di riscatto.

Intervistato sulla faccenda Florenzi non è parso molto preoccupato per il futuro. Dal ritiro con la Nazionale ha dichiarato: "Non lo sa Maldini cosa farà da qui al 30 giugno, figuriamoci se lo so io. Ora voglio fare bene con la Nazionale, poi ci saranno le vacanze e poi quel che sarà sarà..."

Nonostante l'operazione al menisco e qualche assenza dal campo per infortunio, Florenzi si è dimostrato una pedina valida per Stefano Pioli. Spesso è subentrato per far riprendere fiato a Davide Calabria, sempre più titolare e sicuro del posto. Florenzi però fa comodo, eccome. Si prenda ad esempio la gara al Bentegodi contro il Verona, quando il numero 25 dalla panchina, nella gara di rientro dall'infortunio, è entrato e ha chiuso il risultato sul 3-1 definitivo. Dopo lo spostamento - ormai definitivo - di Kalulu da centrale difensivo i rossoneri hanno avuto solo Florenzi come cambio naturale dei terzini; anche perché Ballo-Touré non è sembrato all'altezza delle aspettative. Situazione ancora da definire ma molte indiscrezioni vedono più che probabile una permanenza a Milano per il classe 1991. A breve infatti dovrebbe andare in scena un incontro tra Milan e Roma per discutere il suo futuro.