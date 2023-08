Verso Roma-Milan, Dybala fuori a Verona per un problema all’adduttore

Nella giornata di ieri la Roma di Josè Mourinho ha affrontato il trasferta al Bentegodi l'Hellas Verona di Baroni, nel match valevole per la 2a giornata di Serie A. I giallorossi sono caduti contro gli scaligeri, sotto i colpi di Duda e Ngonge che nel primo tempo hanno messo KO i capitolini. Nella ripresa Aouar ha trovato il primo gol con la maglia della Roma, ma non è bastato per recuperare il risultato.