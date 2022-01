Verso Milan Roma, due positivi nel gruppo dei giallorossi

La Roma tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la positività di due suoi calciatori. I giallorossi il 6 gennaio affronteranno il Milan.

Tramite un comunicato ufficiale l' As Roma ha comunicato la presenza di due casi di positività al Covid 19 nel proprio gruppo. I giallorossi saranno impegnati il 6 gennaio nella gara contro il Milan nello stadio San Siro. Non arrivano di certo buone notizie per Josè Mourinho che dovrà fare a meno di due elementi in una gara così delicata come quella del prossimo giovedì.