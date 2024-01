Milan-Roma, saranno presenti Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a San Siro

Domani sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà nella splendida cornice di San Siro la Roma di José Mourinho , nel match valevole per la 20a giornata di Serie A. Per questa attesissima sfida di campionato sugli spalti meneghini ci saranno due figure importantissime nell'ambiente Milan . Parliamo ovviamente di Gerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic.

San Siro' sarà sold out per Milan-Roma: previsti più di 70mila spettatori, con il Diavolo che supererà quota un milione di presenze stagionali. Per la 'rosea', il più 'intransigente' tra gli spettatori rossoneri, Cardinale, tornerà a sedersi in tribuna domani. Finora il presidente ha assistito in casa, a Milan-Torino 4-1 di campionato, Milan-PSG 2-1 e Milan-Borussia Dortmund 1-3 di Champions League.