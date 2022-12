Milan: Robinson incanta tutti e quel retroscena sul passaggio ai diavoli

Molti sono i giocatori che si stanno mettendo in mostra nel corso del Mondiale in Qatar. Uno di questi è Robinson in passato vicino al Milan

I Mondiali in Qatar stanno mettendo in mostra diversi calciatori, che nel corso di questo torneo stanno brillando particolarmente. E’ il caso di Antonee Robinson, terzino sinistro della Nazionale Statunitense. Il quale è riuscito a conquistare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali.

Anni fa Antonee Robinson ed il Milan si stavano per legare. In quell’anno i rossoneri avevano chiuso nel migliore dei modi l’affare con il Wigan. 8 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni dell’allora 22enne Robinson. Era tutto fatto, con il terzino statunitense sbarcato a Milano per svolgere le consuete visite mediche.

Nel corso della visita a La Clinica la Madonnina venne riscontrato un problemino al cuore ad Antonee, e il dottore negò al Milan l’acquisto. Insomma, Robinson non poteva giocare secondo il medico. Il giocatore se ne tornò a casa senza neanche disfare le valigie, con una grandissima delusione. Nello stesso anno fu poi acquistato dal Fulham per soli 2 milioni di euro.

Oggi Antonee Robinson ha 25 anni, e sta giocando senza alcun problema per il suo club e per la Nazionale USA, stupendo la critica e gli appassionati.