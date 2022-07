Milan – Figlio di Roberto Rosati: “Il Milan sta tornando ad altissimi livelli”

In famiglia sono tutti i milanisti, tranne io che tifo per il Torino ma ricordo sempre con molto affetto la maglia rossonera e la maglia Rossoblù.”

Ora i valori sono completamente diversi. Se vogliamo sono molto più attaccati al Denaro cosa che allora non c’era, e soprattutto una volta c’era un attaccamento e un rispetto alla maglia maggiore rispetto a giorni nostri. C’era sicuramente uno spirito di competizione diverso dove il sano agonismo, con il quale al termine della gara ci si stringeva la mano, anche se sul rettangolo verde se le davano di sana ragione ma poi tutto finiva lì. Ricordo i duelli di papà con Sandro Mazzola, quello con Gerd Muller nella partita del secolo il quale poi venne a trovarci ad Alassio e passammo una giornata in spiaggia tutti assieme. Il campione tedesco e papà erano grandi amici.”

Purtroppo anche il campione tedesco ci ha lasciato per un male incurabile siete ancora in contatto con i suoi familiari?

“Putroppo abbiamo letto che anche Muller non è più tra noi, chissà che 1c1 lassù in cielo. Purtroppo non siamo più in contatto con nessun famigliare del grande campione tedesco.”