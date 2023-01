Milan, il giovane Roback è ad un passo dal Norrkoping

Sono le ultime ore ancora disponibili per il mercato di gennaio e tutte le società stanno cercando di portare a termine...

Redazione Il Milanista

Sono le ultime ore ancora disponibili per il mercato di gennaio e tutte le società stanno cercando di portare a termine e ufficializzare le operazioni che hanno messo a segno nel corso di questi giorni. Il mercato in entrata in casa Milan ad oggi sembrerebbe bloccato. La volontà della società infatti è quella di sfoltire la rosa dagli esuberi e tirarsi in corsa nelle trattative solo nel caso in cui vengano accettate le loro condizioni.

Una trattativa che invece sta per concretizzarsi è quella che porterà il giovane attaccante rossonero Emil Roback al club svedese del Norrkoping.

La notizia è stata riportata da Sky Sport. Il centravanti classe 2003, ex Primavera rossonera, approderà quindi in Allsvenskan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 19enne tornerà quindi momentaneamente in patria. In questi primi mesi della stagione Roback aveva giocato in prestito in Danimarca del Nordsjaelland, per poi tornare a inizio gennaio a Milanello.

Ora lo aspetta questa nuova esperienza per provare a confermarsi tra le fila calcio professionistico. Il Milan piazza quindi un calciatore in queste ultime ore di mercato. Nei due anni in cui ha giocato nell’Under 19 del Milan, dal 2020 al 2022, Emil Roback ha collezionato 42 presenze e 5 gol.