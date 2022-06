L’ex sogno rossonero ad un passo dal rinnovo. Vediamo di chi si parla…

Un ex sogno rossonero è pronto a firmare un rinnovo contrattuale faraonico. Parliamo ovviamente di Riyad Mahrez, stella dei Citizen.

Redazione Il Milanista

Quando era in atto la trattativa tra i rossoneri ed InvestCorp, i media italiani ed esteri hanno accostato ai rossoneri innumerevoli star del palcoscenico internazionale. Da Christopher Nkunku, a Darwin Nunez, per arrivare a Riyad Mahrez. Colpi di mercato praticamente impossibili per il Milan di Elliott e adesso di RedBird, e probabilmente anche per la stessa InvestCorp.

Un nome ha infiammato gli animi dei tifosi rossoneri, parliamo ovviamente di Riyad Mahrez del Manchester City, un esterno destro di assoluto livello. Il contratto in scadenza nel 2023 ha fatto sognare l’ambiente Milan, convinto del fatto che Mahrez avrebbe potuto essere acquistato a prezzo di saldo. In realtà, nonostante ad un anno dalla scadenza del suo contratto, Riyad non sarebbe costato meno di 50 milioni di euro. Come dimostrato anche dalla cessione di Gabriel Jesus.

Ma l’affare conducente a Riyad Mahrez sarebbe stato impossibile anche e soprattutto per le richieste d’ingaggio. Il marocchino guadagna già più di 6 milioni di euro netti a stagione. E il Sun fa sapere una clamorosa indescrizione.

Mahrez e il Manchester City stanno portando avanti le discussioni per il rinnovo. Con Jesus e Sterling ormai in uscita, c’è la volontà di blindare l’ex Leicester . Si sta discutendo sulla formula del rinnovo, in particolare su un contratto triennale con opzione per il quarto. Ma attenzione, perchè ciò che lascia a bocca aperta riguarda l’adeguamento dell’ingaggio che potrà essere concesso a Mahrez. Il Sun parla di aumento sino a 9 milioni di euro a stagione.

Una somma spropositata e che dimostra perché il colpo Riyad Mahrez è e sarebbe stato assolutamente impossibile per il Milan.