Milan, un clamoroso ritorno in rossonero? Ecco perché è possibile!

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo a Barcellona. I blaugrana hanno fatto all-in su dei colpi in entrata di livello assoluto per regalare a Xavi una squadra pronta a tornare competitiva. Gli arrivi in terra catalana di Lewandowski, Koundé, Raphinha, Christensen e Kessié sono costati alle casse club la bellezza di 153 milioni di euro. Dei cinque acquisti messi a segno, Christensen e Kessié sono arrivati a parametro zero. Gli spagnoli hanno speso rispettivamente 45 milioni per Lewandoswki, 50 per Koundé e 58 per Raphinha. Tuttavia, la situazione economica del Barça non è di certo delle migliori, basti pensare che gli spagnoli hanno ceduto il 15% delle entrate dei diritti tv per i prossimi 25 anni a Sixth Street, accumulando 300 milioni di euro da destinare al finanziamento del mercato.