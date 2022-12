Milan, ieri ritorno in gruppo di Leao. Oggi allenamento mattutino

Ieri mattina Rafael Leao è tornato ad allenarsi con il Milan, che anche oggi si ritrova a Milanello per un allenamento mattutino

Il Milansi è ritrovato ieri nel giorno di Santo Stefano al centro sportivo di Milanello, dove ha svolto il consueto allenamento giornaliero. I rossoneri si sono ritrovati agli ordini di mister Pioli dopo i due giorni di riposo concessi dal mister meneghino in occasione delle vacanze natalizie. Da segnalare il ritorno in gruppo di Rafael Leao, dopo i giorni di riposo concessi dalla società per la partecipazione al Mondiale. Ad assistere alla seduta anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che ultimamente si recano sempre ad assistere alle sedute di allenamento.