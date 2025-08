Milan, ritorna Galliani in rossonero? Valore aggiunto per tutti!

Da giorni si parla del possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani, che rappresenterebbe un valore aggiunto per tutti

Da giorni ormai si parla del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. L’ex direttore sportivo tornerebbe in veste di consigliere.

Ultimamente è infatti emersa questa suggestione che farebbe felici i tifosi rossoneri. Ne è convinto il giornalista Luca Serafini, che ne ha parlato nel canale YouTube di Carlo Pellegatti.

“A livello di politica sportiva ha un po’ di efficacia per quanto riguarda la questione del nuovo stadio. Per il resto, anche dal punto di vista della comunicazione sarebbe un grande acquisto: sa quando parlare e cosa dire, una cosa che il Milan non hanno in molti a parte l’allenatore. Non c’è da parte mia un motivo di contrarietà al ritorno di Galliani, anzi c’è grande entusiasmo: credo sia un valore aggiunto per tutti“.