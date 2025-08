Milan, ancora dubbi su Adli e Bennacer. Quanti milioni sfumati...

Nonostante Adli e Bennacer siano fuori dal progetto tecnico, i due continuano a rifiutare ogni destinazione e a far perdere liquidità al Milan

Non sempre il mercato estivo è fatto solo di acquisti e colpi da prima pagina. In casa Milan, infatti, uno dei problemi principali riguarda la gestione degli esuberi, giocatori fuori dal progetto tecnico dell’allenatore livornese che però non vogliono lasciare il club. Tra questi ci sono due nomi pesanti: Ismaël Bennacer e Yacine Adli. Entrambi sono stati messi fuori dai piani di Massimiliano Allegri: il primo è fuori rosa e non è partito con la squadra per la tournée asiatica, mentre il secondo si sta allenando con il Milan Futuro, segnale inequivocabile della volontà della dirigenza di trovargli una nuova sistemazione. Ma le uscite, al momento, restano bloccate.

Affari svaniti…

Bennacer ha già rifiutato una ricca proposta dall’Arabia Saudita, facendo sfumare un incasso potenziale di 20 milioni di euro. Una scelta che ha lasciato perplessa e indispettita la società, che sperava di liberare spazio salariale e fare cassa. Stesso discorso per Adli, che ha detto no al trasferimento in Russia, negando al Milan altri 15 milioni utili per finanziare nuovi acquisti. Il club di via Aldo Rossi continua a lavorare sulle loro cessioni, ma la situazione è complicata. Liberarsi degli esuberi è diventato uno dei dossier più delicati di questa estate.