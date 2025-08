Il Milan prepara il colpaccio di mercato: “Al 70% arriva lui!”

Igli Tare continua a lavorare su diversi fronti di calciomercato, ma prepara un colpo molto grosso in particolare per rinforzare il Milan: il borsino aggiornato

A meno di un mese dalla fine del calciomercato estivo, il Milan deve ancora colmare diverse lacune e centrare vari obiettivi in entrata. Sappiamo che tra le priorità principali in questo momento c’è il terzino destro (con Zachary Athekame sempre più vicino) e il centrocampista (con la telenovela Jashari ancora in corso ma alle battute finali).

Occhio però, perché Tare sta preparando anche un altro vero e proprio colpaccio di calciomercato per rinforzare il Milan verso la fine di questa calda sessione estiva. Il grande colpo finale, infatti, sarà il nuovo centravanti da regalare ad Allegri e che dovrà completare il reparto offensivo rossonero affianco a Santi Gimenez.

A tal proposito, i nomi finiti orbita Milan nelle ultime settimane sono davvero tanti, tra nomi noti, vecchi pallini, ma anche nuove idee e possibili suggestioni a sorpresa, alcune anche decisamente clamorose. Per fare chiarezza dunque su tutti gli attaccanti accostati al Diavolo, noi abbiamo analizzato la situazione nome per nome nel nostro borsino di mercato, con le percentuali aggiornate per ogni giocatore. Di seguito ecco dunque il punto su chi è lontano dal Milan e chi invece potrebbe veramente sbarcare a Milano entro la fine di agosto.

Milan, colpaccio di calciomercato in attacco: il borsino aggiornato