Milan, si lavora al rinnovo di Leao: ecco cosa può aiutare Cardinale

Piovono applausi scroscianti dagli spalti di San Siro per Rafa Leao nel derby di Milano. Il portoghese ha semplicemente demolito la difesa dei nerazzurri. Skriniar, Bastoni, De Vrij, nessuno è riuscito a star dietro al talento di Almada. La sua prestazione nel derby è solo l'ultima delle innumerevoli dimostrazioni del giocatore ch'è diventato oggi. Un solo obiettivo in casa Milan: r innovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024 .

Come spiega questa mattina LaGazzettaDelloSport, in casa Milan sono tutti più che convinti di voler prolungare il suo contratto attuale. Al momento però l'accordo non è ancora stato trovato. Lo stesso Leao avrebbe piacere di rimanere a Milano ma l'interesse dei grandi club non passa inosservato. Nel corso della sessione di mercato in molti hanno chiesto informazioni ai rossoneri. A partire dal Manchester City di Guardiola, grande estimatore del ragazzo, passando per Real Madrid e Chelsea. In questo senso le prossime saranno settimane calde e decisive. Il Milan punta ad arrivare al più presto ad una fumata bianca, onde evitare di ritrovarsi con il calciatore in scadenza il prossimo anno.