Rinnovo Ibrahimovic, ad inizio anno ci sarà l’incontro con la società

Ad inizio anno Zlatan Ibrahimovic discuterà il rinnovo di contratto con il Ds Massara. Il calciatore nonostante i suoi 40 anni continua ad essere decisivo. Anche nella sconfitta in trasferta contro la Fiorentina, lo svedese è stato protagonista di due goal. Il terzo goal dei rossoneri è avvenuto grazie ad un colpo di testa di Zlatan, il quale ha colpito la traversa e successivamente ha procurato l'autogoal di Venuti. Il centravanti rossonero ha già trovato 5 reti in questo avvio di campionato, a testimonianza dell'ottimo stato di forma. Si sta confermando ad altissimi livelli e come riporta la Gazzetta dello Sport, sia il classe 81' che il Milan hanno tutta l'intenzione di proseguire insieme per un' altra stagione. A gennaio ci sarà l'incontro con Maldini e Massara per limare gli ultimi tasselli.