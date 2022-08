Milan, pronto il rinnovo di Tomori: la difesa rossonera riparte dall’inglese

Tomori arrivato al Milan per circa 29 milioni di euro dal Chelsea ,una grande spesa ben ripagata sul campo, considerato che il classe '97 ha sempre offerto prestazioni di altissimo livello ed è diventato un leader della squadra di Stefano Pioli. Ad oggi ha un contratto che lo lega in rossonero fino al 2025 e percepisce 2 milioni di euro più bonus. Il Milan vorrebbe prolungare il contratto dell'inglese per altre due stagioni aumentando l'ingaggio del calciatore fino a 3-3,5 milioni netti a stagione. Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro con l'entourage del calciatore e si respira un cauto ottimismo.