Milan, si studia sul fronte rinnovi: vediamo le priorità

Redazione Il Milanista

Il Milan è nel pieno del lavoro, è impegnato su più fronti! Acquisti, cessioni e…rinnovi! Non possiamo dimenticare che un buon mercato passa anche dalla conferma dei migliori elementi in rosa, e per questo il club sta lavorando per prolungare i contratti dei suoi giocatori più importanti.

Le priorità nella lista dei rinnovi sono essenzialmente due, anche se sono in programma prolungamenti e adeguamenti anche per Tomori, Kalulu e Tonali. Giovani sì, ma che hanno fatto grande il Milan nell’ultima stagione. Maldini e Massara sono attualmente concentrati sui rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao, entrambi con accordo in scadenza nel 2024.

Per quanto riguarda l’algerino, a marzo era praticamente tutto definito. Mancava soltanto l’annuncio! Il tempo perso ha però complicato un pò le cose, con il giocatore e il suo entourage che a fine stagione hanno ritratto chiedendo qualcosina in più. Lo stipendio attuale del mediano è di 1,7 milioni di euro, e il Milan aveva offerto un adeguamento a 3 milioni.

Stando alle ultime dichiarazioni si vocifera che l’agente di Bennacer fosse a Milano nella giornata di ieri, proprio per parlare del rinnovo del suo assistito. L’accordo è praticamente vicinissimo, con il giocatore e il suo Entourage fermi sulla pretesa di ingaggio tra i 3,2 e 3,5 milioni di euro. Insomma, non ci vuole molto per ottenere l’accordo definitivo. Da capire come verrà gestita la questione clausola, se verrà completamente eliminata o alzato il suo valore.