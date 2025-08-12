Milan, retroscena su Hojlund. Offerto al Bayern Monaco: la risposta
Home > Ultime notizie

Milan, retroscena su Hojlund. Offerto al Bayern Monaco: la risposta

Riccardo Focolari
MILANO
12 Agosto, 18:26
Rasmus Hojlund
È emerso un retroscena su Rasmus Hojlund, attuale obiettivo di mercato del Milan per rafforzare il suo attacco

Il Milan continua a lavorare per cercare di convincere Rasmus Hojlund a trasferirsi in rossonero. Intanto emerge un retroscena interessante sul giocatore del Manchester United.

Retroscena

Secondo quanto riferito da Sky Sport De, l’attaccante sarebbe stato offerto al Bayern Monaco. Tuttavia il club bavarese ha rispedito la proposta al mittente. Il Bayern infatti è soddisfatto del suo reparto attaccanti, che ha detto addio a Sanè e Coman ma ha visto arrivare Luis Diaz.

Ha accettato il Milan

Intanto il Milan sta cercando di portare Hojlund in rossonero, con il giocatore che avrebbe finalmente accettato di trasferirsi al Diavolo. Tuttavia il club di via Aldo Rossi vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, invece lui gradirebbe una cessione definitiva.

Accordo da trovare

Il club inglese valuta il suo cartellino quasi 35 milioni di euro. Se non si dovesse raggiungere un accordo, allora il Milan tornerebbe su Vlahovic oppure su Nicolas Jackson del Chelsea o Goncalo Ramos del PSG.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 12 Agosto, 17:59
Ordine: “Vlahovic meglio di Hojlund per il Milan, vi spiego perché…”
Franco Ordine ha commentato le mosse di mercato del Milan per il prossimo anno e ha consigliato il club sul nuovo attaccante
Edoardo Benedetti - 12 Agosto, 17:28
Milan, profetiche le parole di Allegri su De Winter: ecco cosa disse!
Stefania Palminteri - 12 Agosto, 16:57
Milan, De Winter è arrivato in città: visite mediche e poi la firma
Giulia Benedetti - 12 Agosto, 16:26
UFFICIALE – Warren Bondo passa alla Cremonese: il comunicato
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 19:21
L’ex Milan Donnarumma rompe col PSG
Giulia Benedetti - 11 Agosto, 15:59
Milan, si chiude per De Winter: ecco quando sosterrà le visite mediche
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 15:28
Milan, giovedì Estupiñan, Jashari e Terracciano saranno allo store in via Dante
x