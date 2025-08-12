Milan, retroscena su Hojlund. Offerto al Bayern Monaco: la risposta

È emerso un retroscena su Rasmus Hojlund, attuale obiettivo di mercato del Milan per rafforzare il suo attacco

Il Milan continua a lavorare per cercare di convincere Rasmus Hojlund a trasferirsi in rossonero. Intanto emerge un retroscena interessante sul giocatore del Manchester United.

Retroscena

Secondo quanto riferito da Sky Sport De, l’attaccante sarebbe stato offerto al Bayern Monaco. Tuttavia il club bavarese ha rispedito la proposta al mittente. Il Bayern infatti è soddisfatto del suo reparto attaccanti, che ha detto addio a Sanè e Coman ma ha visto arrivare Luis Diaz.

Ha accettato il Milan

Intanto il Milan sta cercando di portare Hojlund in rossonero, con il giocatore che avrebbe finalmente accettato di trasferirsi al Diavolo. Tuttavia il club di via Aldo Rossi vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, invece lui gradirebbe una cessione definitiva.

Accordo da trovare

Il club inglese valuta il suo cartellino quasi 35 milioni di euro. Se non si dovesse raggiungere un accordo, allora il Milan tornerebbe su Vlahovic oppure su Nicolas Jackson del Chelsea o Goncalo Ramos del PSG.