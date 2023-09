Milan, in arrivo il nuovo responsabile del settore giovanile

Gianluca Di Marzio, annuncia attraverso il proprio sito, che è in arrivo al Milan Vincenzo Vergine come nuovo responsabile...

Gianluca Di Marzio, annuncia attraverso il proprio sito, che è in arrivo al Milan Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile rossonero: "Il Milan è pronto a concludere la trattativa per un rinforzo importante per tutto la sua area giovanile. Dopo mesi di trattative è stato raggiunto un accordo definitivo per affidare il settore giovanile rossonero a Vincenzo Vergine. Vergine si è già distinto come capo dell'area giovanile prima nella Fiorentina, dove ha fatto crescere e poi lanciato talenti del calibro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, e poi alla Roma, dove ha ottenuto 6 titoli nazionali giovanili e ha coltivato molti calciatori di talento. Fino a questo momento, il settore giovanile rossonero è sempre rimasto diviso in due aree.

Dagli under 17 in giù il direttore era Carbone, mentre per under 18 e under 19 Danzé. Ora, con l'arrivo dell'ex Fiorentina e Roma, tutto il settore sarà unificato sotto alla sua gestione e organizzazione. Il suo definitivo passaggio al Milan dalla Roma si sta formalizzando in queste ore".

