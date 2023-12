Milan, in Europa League sarà sfida al Rennes: le curiosità

Oggi è stata la giornata dei sorteggi dei playoff di Europa League . I rossoneri sfideranno il Rennes , con gara di andata a San Siro il 15 febbraio e il ritorno in Francia il 22 febbraio . Il sito ufficiale del Milan ha fornito numeri e curiosità sulla sfida.

I dettagli: "La prossima sarà la prima sfida in assoluto in una qualsiasi competizione europea tra Milan e Rennes.

Abbiamo vinto quattro delle otto sfide contro squadre francesi in Coppa UEFA/Europa League (1N, 3P), trovando il pareggio nel più recente di questi incontri: 1-1 sul campo del Lille nella fase a gironi dell’Europa League 2020/21.

Il Rennes ha vinto solo una delle sue sei sfide contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 3P), proprio nella più recente di queste gare: 2-0, in casa, contro la Lazio, nell’Europa League 2019/20". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.