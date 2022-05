Milan, dalla Spagna: “Affare in chiusura per Renato Sanches”

Arrivano conferme su Renato Sanches. L'operazione tra i due club dovrebbe chiudersi a breve secondo i media spagnoli.

Non è un mistero che il Milan abbia individuato Renato Sanches come sostituto di Frank Kessié. L'ivoriano sarà presto un giocatore del Barcellona di Xavi e urge trovare un sostituto all'altezza del "presidente". Sanches è il nome in cima alla lista e da tempo ruota in orbita Milan. Il legame tra i rossoneri e il Lille è solido, per le operazioni recenti - Leao, Maignan, Tiago Djalo, la trattativa aperta per Sven Botman - e per il legame di Paul Elliott con il club francese, creditore del vecchio proprietario dei francesi Gerard Lopez. Ora con il più che probabile approdo di Redbird nella società, Elliott dovrebbe mantenere una quota di minoranza nelle operazioni societarie. L'attuale proprietario può ancora essere un fattore per il buon esito della trattativa.