Milan, il punto su Renato Sanches: accordo con il Lille ma il portoghese…

Continua il pressing del Milan su Renato Sanches. I rossoneri non perdono le speranze e vogliono portarlo a Milano: la situazione

Redazione Il Milanista

Una telenovela che continua, da mesi, da settimane, che ancora non ha trovato fine. Il Milan non vuole mollare Renato Sanches. Il portoghese resta ancora il preferito nelle idee di Maldini e Massara per sostituire la partenza di Frank Kessié. La situazione legata a Sanches resta ancora un rebus, con il futuro del lusitano diviso tra Milano e Parigi. Con il Lille, salvo clamorosi colpi di scena, sarà addio. Il contratto del classe 1997 scade nel 2023 e i francesi sono costretti a venderlo, anche a cifre ridotte. Il Milan lo segue già da gennaio e con il Lille i rapporti sono sempre stati continui, specialmente quando al comando delle operazioni dei rossoneri c'era ancora Paul Singer, creditore dell'ex proprietario della suqadra francese Gerard Lopez.

Il calciatore sembrava ad un passo dai rossoneri, poi l'inserimento del PSG e il rallentamento del Milan legato al passaggio di proprietà hanno cambiato uno scenario che continua ad evolversi. I parigini non hanno ancora recapitato offerte concrete, mentre i rossoneri hanno un accordo di massima con il Lille a 10 milioni più bonus. Mentre l'accordo con i transalpini può essere raggiunto alle cifre sopra citate, come riporta TMW, c'è molta distanza sulla questione ingaggio. L'offerta dei rossoneri, ormai datata, è di 3 milioni a stagione più bonus, mentre Jorge Mendes per il suo assistito chiede di partire da una base di 4,5. Cifre che il Paris-Saint Germain potrebbe tranquillamente garantire a Renato Sanches, che sta prendendo tempo per decidere.

Ciò che filtra nelle ultime ore è che l'ex Bayern gradirebbe maggiormente unirsi a Messi e compagni. Incide la presenza di Galtier in panchina e di Luis Campos in veste di ds, due figure che hanno giocato un ruolo importante nella carriera del portoghese. I rossoneri sperano e in ogni caso non forzeranno la mano. A centrocampo il Milan ha a disposizione sei centrocampisti, ma il nome di Sanches intriga, per costi e qualità. L'unica chiave è capire quanto vorranno attendere i rossoneri.