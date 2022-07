Milan, l’alternativa di Renato Sanches ha già detto sì ai rossoneri!

Una telenovela che dura da settimane, da mesi: da Milanello continuano a sperare in un futuro a tinte rossonere per Renato Sanches . Tuttavia, il centrocampista portoghese gradisce maggiormente legarsi al PSG che nelle ultime ore sembrerebbe aver accelerato i contatti con il Lille per trovare l'intesa definitiva. Nel nuovo organigramma del Paris-Saint Germain figura la presenza sia di Luis Campos che di Christophe Galtier , fondamentali nella carriera di Sanches. Il classe '97 spinge per approdare nella capitale francese e legarsi a Messi e compagni. Nonostante i rossoneri abbiano trovato l'accordo con il Lille, la volontà del calciatore farà la differenza e Maldini potrebbe essere stanco di aspettare dopo tutto questo tempo. Il direttore tecnico rossonero avrebbe infatti virato con forza su un' alternativa al portoghese .

Rappresenta un'occasione di mercato con il suo contratto in scadenza nel 2023. Ha già comunicato alla dirigenza dei villans di non voler proseguire la sua avventura a Birmingham e tante squadre lo seguono da vicino. Per la squadra inglese è l'ultima occasione di cederlo per evitare di perderlo a zero e Maldini avrebbe fiutato l'affare. Sanches rimane comunque il preferito ma i rossoneri vorrebbero tutelarsi per evitare di restare a bocca asciutta. Ecco perché la dirigenza rossonera sembrerebbe aver già allacciato i rapporti con l'Aston Villa per trattare il suo passaggio in rossonero. I villans chiedono circa 20 milioni di euro ma c'è di più. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de LaGazzettaDelloSport Chukwuemeka avrebbe già dato l'ok per il suo passaggio al Milan. Non resta che seguire gli sviluppi della trattativa.