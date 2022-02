Le regole d’oro per il tifoso: come entrare a San Siro in pochi piccoli passi

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale sulle regole che ogni tifoso dovrebbe adottare per entrare allo stadio

La società rossonera ha emesso un comunicato ufficiale con il quale ha fatto sapere a tutti i tifosi rossoneri poche semplici regole per entrare a San Siro in occasione di Milan-Sampdoria di domenica all'ora di pranzo.

“Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:1)Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti). 2)Munirsi di un valido documento di identità. 3)Munirsi di un valido biglietto per la partita.4)Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri. 5)Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto. 6)Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano. 7)Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza. 8)Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo”. Questo il comunicato ufficiale del Milan a riguardo.