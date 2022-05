Milan, Redbird non cambierà i piani: Maldini e Massara saranno confermati

Il probabile approdo del fondo americano manterrà la stessa linea dal punto di vista dirigenziale, si andrebbe verso la conferma.

Redazione Il Milanista

La notizia degli ultimi giorni vedeva in vantaggio Redbird su Investcorp, con il fondo del Bahrein che si è decisamente defilato dalla trattativa. Oggi l'affare tra Elliott e Cardinale sarebbe addirittura ad un passo, con il primo che potrebbe restare in società con delle quote di minoranza.

Le prime indiscrezioni rivelano che - qualora l'affare con Redbird si chiuderà - verrà confermata la dirigenza rossonera. Maldini e Massara viaggiano verso la permanenza. Troppo importante per i rossoneri confermare le due figure centrali nel percorso che ha portato il Milan a tornare grande. L'operato dei due dirigenti rossoneri, iniziato nel 2019, ha pagato i dividendi su tutta la linea. La strategia funzionale di investimenti mirati su giovani profili ha riportato in alto il Milan.

Lo sviluppo di profili come Leao e Tonali su tutti, due giocatori giovani e già leader del progetto tecnico di Stefano Pioli. Così come Tomori e Kalulu, le colonne portanti della linea difensiva, completata da Maignan, l'erede di Donnarumma che ha superato Gigio. TheoHernandez, Bennacer, il rendimento di alto livello di Calabria, la squadra titolare di Pioli è nata dal lavoro di Maldini e Massara. Il Diavolo ha perso giocatori importanti nelle ultime stagioni, ha perso lo scheletro degli ultimi anni. Dal sopracitato Donnarumma, passando per Calhanoglu fino a Kessié che il prossimo anno sarà a Barcellona. Il Milan non si è abbattuto e ha trovato nuovi protagonisti grazie alle intuizioni della dirigenza.

Un modello funzionale, d'esempio per tutte le società. La bravura di Maldini e la sua reputazione hanno giocato un ruolo importante nel convincere molti calciatori a vestire la maglia a strisce rossonera. Chiunque avrà in mano la proprietà del club ripartirà dalle figure che hanno svolto un lavoro così eccellente, difficile immaginarsi il contrario. Se per Maldini e Massara la permanenza sembra essere meno in discussione, diversa è la questione relativa a Ivan Gazidis. Con il manager sudafricano se ne riparlerà più avanti, visto il suo contratto in scadenza il prossimo novembre.