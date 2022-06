Milan-Redbird, pronti i rinnovi di Maldini, Massara e Gazidis

La nuova proprietà dovrebbe ufficializzare nei prossimi giorni i rinnovi contrattuali alle figure chiave dell'area tecnica rossonera.

Si è conclusa in via definitiva la trattativa per l'acquisto del Milan. Il fondo Elliott ha ufficializzato il passaggio di proprietà dei rossoneri nelle mani di Redbird Capital. Ora si potrà iniziare a ragionare concretamente sul futuro della squadra. Al via operazioni in entrata e in uscita, ma la conferma più grande potrebbe arrivare nei prossimi giorni.