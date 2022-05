Milan, per il passaggio a Redbird si avvicina il giorno delle firme

Il Milan passerà nelle mani del fondo americano di Gerry Cardinale: i prossimi giorni sono quelli delle firme.

Arrivano conferme sul buon esito dell'affare per Redbird Capital. Il fondo statunitense si prepara a chiudere l'operazione per rilevare i rossoneri. La questione del cambio di proprietà del Milan sembra dunque avviarsi verso una conclusione. Dopo che Investcorp sembrava in vantaggio nell'affare - anche forte dell'esclusiva, in seguito scaduta - il fondo bahreinita è ufficialmente uscito di scena dalla corsa per i rossoneri. L'inserimento di Redbird e il ripensamento di Elliott sono stati decisivi nel chiudere la porta al fondo arabo.