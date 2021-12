Milan, si allungano i tempi di recupero di Rafael Leao

Nella prossima giornata di Serie A il Milan affronterà il Napoli. Sempre più certa l'assenza in campo di Rafael Leao.

Continua il momento no del Milan. La scorsa settimana è arrivata l'eliminazione dalla Champions League e, in virtù dei risultati dell'ultima giornata, il Diavolo è arrivato ultimo nel girone. La gara persa con il Liverpool ha lasciato degli strascichi nelle teste dei rossoneri. Ne è la prova la brutta prestazione di Udine, dove il Milan non ha espresso il suo miglior gioco ed è riuscito a trovare il gol del pareggio solo nei minuti di recupero grazie allo splendido gol di Zlatan Ibrahimovic. Uno dei principali problemi di Pioli è la mancanza di ricambi in panchina, a causa dei numerosi infortuni dell'ultimo mese, che non gli consentono di fare le solite rotazioni.