Simon Kjear, un’altro record è in arrivo, vediamo quale…

L'uomo del 2021 è senz'altro Simon Kjear. Ottimo difensore con un grande cuore, il quale ha soccorso Eriksen in Danimarca-Finlandia.

Redazione Il Milanista

Il 2021 è stato l'anno di Simon Kjear, il danese nel corso di questa stagione ha dimostrato le sue ottime qualità difensive ed il suo forte carisma da vero leader. Il numero 24 rossonero si è consacrato come uno tra i difensori più forti in circolazione. Dopo essere approdato a Milano, il difensore è diventato una vera star, dando una svolta positiva alla propria carriera. Prima del passaggio in rossonero, il danese non era un nome blasonato e molti di noi avevano perso le sue tracce. Grazie alle sue gesta durante il malore di Eriksen, in Danimarca-Finlandia, Simon ha ottenuto grande rispetto da parte dei media e di tutti gli appassionati di calcio. Quest'episodio ha evidenziato la sua straordinaria personalità.

Non a caso Simon Kjear compare nella lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. A testimonianza del suo ottimo rendimento all'interno e fuori dal campo. Il difensore è però vicinissimo ad superare un record storico anche con la nazionale danese. Con la fascia da capitano, Kjear sta per eguagliare il numero di presenze in nazionale maggiore di Peter Schmeichel. L'ex portiere detiene il primato con 129 apparizioni. Con il match di venerdì, nel quale la Danimarca affronterà le Isole Faer Oer, Kjear potrebbe collezionare la presenza 118 con i danesi. Portandosi a -11 dal detentore del record assoluto di presenze. Il difensore è entusiasta di ciò che sta facendo e del record che si sta avvicinando. Ed ai microfoni di Ekstrabladet ha dichiarato: La strada è lunga ma sono orgoglioso di queste gare, di quel che ho fatto".

Anche in Serie A, Kjear è diventato un pilastro. Dal suo arrivo in Italia, il tecnico Stefano Pioli, non lo ha praticamente mai lasciato in panchina. Le presenze del danese in questo avvio di campionato sono 8.