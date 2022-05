Milan, Rebdirb è a un passo dall’acquisizione del club

Procedono le trattative per il cambio di proprietà. Investcorp sembra aver fatto marcia indietro, Redbird in forte vantaggio nell'affare.

Continuano le trattative sulla cessione del Milan da parte di Paul Singer , presidente del fondo Elliott . Nelle ultime settimane vi avevamo riportato di una frenata di Investcorp . Il fondo del Bahrein godeva di un'esclusiva nell'affare che è scaduta prima che le parti si accordassero ufficialmente. Da quel momento si era registrato un forte interesse di Redbird Capital e il fondo americano sembra ad un passo dal chiudere l'affare. Uno dei fattori chiave che vedeva in vantaggio gli statunitensi era legato all'offerta cash che potevano mettere sul piatto rispetto ad Investcorp e le cose non sono cambiate. Investcorp per rilevare il Milan avrebbe contratto un debito che sarebbe ricaduto nelle casse della società ed Elliott non aveva gradito l'idea.

Per questo motivo Redbird si trovava davanti nell'affare rispetto ai concorrenti arabi. Una trattativa che ha vissuto dei momenti di frenata anche da parte dello stesso Elliott. Il proprietario dell'omonimo fondo non era più così convinto di cedere il club di Via Aldo Rossi per varie motivazioni. Una è legata alla cessione del Chelsea: per la cessione del club londinese si parlava di cifre nettamente superiori a quelle pattuite da Elliott e i suoi acquirenti. Secondo le ultime indiscrezioni, però, non solo Redbird è in vantaggio ma le cifre dell'offerta sarebbero sensibilmente cresciute. Non più 1 miliardo bensì 1,8 miliardi di dollari che il fondo 'a stelle e strisce' verserà nelle tasche del fondo Elliott. Dell'intera somma 500 milioni saranno destinati alla costruzione del nuovo stadio; una questione sulla quale si ritornerà, sebbene sia ancora in una fase stallo burocratico.