Milan-Real Madrid, questa sera torna la storia: le ultime sul match

Tempo di big match, seppur amichevoli, per il Milan di Stefano Pioli.

Redazione Il Milanista

Giorno di Real Madrid-Milan, amichevole di lusso che andrà in scena questo pomeriggio al Wörthersee Stadion di Klagenfurt e sarà visibile alle 18:30 sui canali di Sky Sport. E Pioli, che sicuramente vorrà fare il meglio possibile in una cornice così importante, ha già pensato a quella che sarà la formazione titolare di domani. Per il Real Madrid sarà una prova generale, anche se mancherà qualche attore protagonista (Kroos e Hazard su tutti): tra una settimana è già tempo di tornare in pista in Liga, per cercare di strappare il titolo all'Atletico.

Il Milan invece con Bennacer ancora out per il Covid e Franck Kessie non ancora tornato al lavoro dopo gli impegni con la Costa d'Avorio, ci sono tre giocatori per due posti da titolare. Sandro Tonali, RadeKrunic e TommasoPobega, voglioso quest'ultimo di mettersi in mostra. Mike Maignan partirà titolare, davanti a lui classica linea a 4 con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Contro il Real dovrebbe arrivare la prima presenza da titolare col Milan di Olivier Giroud, ad oggi subentrato nell'ultima mezz'ora sia contro il Nizza che contro il Valencia. Dietro di lui ci sarà Brahim Diaz.

Dove vedere Milan Real Madrid in streaming e diretta tv

La sfida tra Milan e Real Madrid è in programma per l’8 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.30. Un test importante per gli uomini di Pioli in vista dell’inizio del campionato, una di quelle partite che assume sempre valore al di la delle circostanze. Non esiste amichevole quando la rivale di turno è la principale squadra di Madrid.

Il match verrà trasmesso su Sky, oltre che sui canali ufficiali del club rossonero. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno godersi la partita anche in streaming, grazie all’applicazione Sky Go (per pc, smartphone e tablet).

Milan Real Madrid, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Alaba, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Pobega, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Rebic; Rafael Leão.