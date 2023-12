Milan, spunta un’occasione per gennaio: Rayan Cherki del Lione

Il mercato invernale si avvicina a grandi passi, ed il Milan è pronto a sistemare delle zone del campo che in questo avvio...

Il mercato invernale si avvicina a grandi passi, ed il Milan è pronto a sistemare delle zone del campo che in questo avvio di stagione hanno faticato. A gennaio si proverà ad intervenire e prelevare giovani prospetti che possano trasformarsi in poco tempo in veri e propri profili internazionali.

Uno dei nomi accostati alla società meneghina è il talento Rayan Cherki. Il fantasista sembrava poter essere in rampa di lancio, invece una stagione al di sotto delle aspettative per tutta la squadra, ne ha pesantemente tagliato il valore. Cherki, quindi, diventa un'occasione da prendere al volo. Come riporta L'Équipe, il Lione potrebbe chiedere 'solamente' 10 milioni per lasciarlo partire, anche perché il contratto di Cherki scade tra 18 mesi. Il Milan ci pensa, e chissà se non potrà essere il colpo rivelazione.

